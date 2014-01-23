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Spor
Deutsche Welle

Li Na ve Cibulkova finalde

Avustralya Açık Tek Kadınlar’da geçen yılın finalisti Çinli Li Na adını yeniden finale yazdırırken, rakibi kariyerinde ilk kez bir Grand Slam’de finale kalan Slovak Dominika Cibulkova oldu.

23 Ocak 2014 13:47


Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinin adı kondu. 4 numaralı seri başı Çinli Li Na (üst resim), 20 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova ile karşı karşıya gelecek. Geçen yıl da final oynayan Li Na, yarı final mücadelesinde 20 yaşındaki Kanadalı Eugenie Bouchard'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle rahat yendi. Li Na Avustralya Açık'ta 2011 ve 2013'te finalde kaybetmişti.

İlk sette 5-0 geriye düşen genç raket Bouchard ise tecrübeli rakibi karşısında iyi mücadele verse de istediği sonucu alamadı. Turnuvada 400 bin euro ödül kazanan Kanadalı tenisçi, ilk kez dünya sıralamasında ilk 20'ye kadar yükseldi.

Cibulkova'dan ilk Grand Slam finali

Yarı finalin diğer ayağında 20 numaralı seri başı Slovak Dominika Cibulkova ise dünya sıralamasının 5 numarasındaki Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yendi ve bir büyük turnuvada ilk kez finale kalmanın sevincini yaşadı. Cibulkova karşılaşma sonrası duygularını “Finale yükseldiğime inanamıyorum” sözleriyle ifade etti. Cibulkova aynı zamanda bir Grand Slam turnuvasında finale kalan ilk Slovak tenisçi oldu.

Li Na ile Dominika Cibulkova arasındaki Tek Kadınlar Finali Cumartesi günü (25 Ocak) yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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