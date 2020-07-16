LGS sonuçları açıklandı: 181 öğrenci tam puan yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 Haziran'da yaptığı Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tüm soruları yanıtlayarak tam puan aldı.

Sınav sonuçlarına "http://meb.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınavda kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu belirtildi. Sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde en düşük başarıyı Matematik alt testinde gösterdi.

MEB raporundan bazı önemli bilgiler ve istatistikler şöyle:

Sınava 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrenci, 2020’de 1 milyon 472 bin 88 öğrenci katıldı. Sınava katılan öğrenci sayısından bir önceki yıla göre yüzde 43 artış oldu.

Sınavın yapılacağı okul sayısı 5 kat, görevli sayısı ise 2 kat arttı.

Sınavda yer alan soruların hiçbiri iptal olmadı.

20 soruluk Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,00, soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve yabancı dil alt testinde ise 3,53 oldu.

Soru sayısı 20 olan matematikte doğru cevap sayısı ortalaması 4,89, fen bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı ise 10,21 olarak hesaplandı.

Öğrenciler 2019’a göre fen bilimleri testinde daha başarılı oldu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği belirlendi.

181 öğrenci sınavda tam puan aldı.

Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85’i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.

Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. Aynı sonuç 2018 ve 2019 yıllarında da olmuştu.

Öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

Öğrencilerin okul başarıları ile sınav başarısı arasında güçlü bir ilişki olduğu görüldü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel Twitter hesabından LGS sonuçlarıyla alakalı bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz. Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi.

Tercih kılavuzu yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.