LGBTİ Mülteci Hakları Grubu, Documenta'dan eser çaldı

1955’te başlayan ve 4-5 yıllık aralıklarla yapılan Documenta’nın son halkası Documenta 14, bu yıl Avrupa’nın iki yüzünü göstermek üzere kıtanın iki ucunda gerçekleşiyor. Documenta 14, bugünlerde Kassel ayağının açılışıyla konuşuluyor ancak 8 Nisan’da başlayan Atina ayağı da ilginç bir protesto ile gündemde. Lgbtqi+ Refugees adlı Yunan LGBTİ ve mülteci hakları destekçisi grup, Roger Bernat’ın etkinlikte sergilenen ve antik bir monolitin replikası olan heykelini Almanya’yı protesto etmek için çaldı.

Sanatatak'ın haberine göre, hırsızlık, yemin taşı adı da verilen replikanın dramatik bir kurguyla etkinliğin diğer ayağı Kassel’a taşınmadan önce Atina sokaklarında gezdirilirken gerçekleşti. Bernat’ın planı, dramatist Roberto Fratini ile işbirliğine gideceği “The Place of the Thing” (Şeyin Yeri) adlı performansla heykeli Kassel’da gömmekti. İspanyol sanatçı Atina’dan birçok kolektif ve grubu taşı şehrin müzelerinde, sokaklarında, hatta evlerde gezmesi için yardıma davet etmişti. Ancak hırsızlık nedeniyle taş Kassel’a asla ulaşamadı.

“Heykeli geri vermeyeceğiz”

Hırsızlık yapanların sanatçıya kendilerini taşın Atina’da bir yerden bir yere taşınmasına yardımcı olacak kolektiflerden biri olarak tanıttığı ve bu iş için 500 euro yardım aldıkları ortaya çıktı. Lgbtqi+ Refugees adlı grup olayın ardından 50 kiloluk plastik ve fiberglas heykel ile birlikte fotoğraf çektirdi. Açıklamalarında ise Avrupa’da binlerce mülteci zorluklarla boğuşurken bu protesto ile mültecilerin fetişizasyonuna karşı çıktıklarını dile getirdiler. Heykeli geri vermek gibi bir niyetleri olmadığını da duyurdular.