Leyla Erbil'e veda

Cuma günü hayatını kaybeden Nobel ödülüne aday gösterilen ilk Türk kadın yazar Leyla Erbil için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

82 yaşındaki Erbil, uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü edebiyatçı, ele aldığı konular ve anlatım dilinde yaptığı değişikliklerle 1950 kuşağının en önemli yazarları arasındaydı.

Leyla Erbil, Nobel ödülüne aday gösterilen ilk Türk kadın yazar olmuştu.

Edebiyatın devrimcisi olarak nitelendirilen Erbil'in en önemleri eserleri arasında "Hallaç", "Gecede", "Tuhaf Bir Kadın", "Eski Sevgili" ve "Tuhaf Bir Erkek" gibi kitaplar yer alıyor.