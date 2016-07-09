Lewis Hamilton evinde ilk cebe oturdu

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix’sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

İngiltere’nin Northamptonshire Kontluğu’ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5 bin 891 metre uzunluğundaki pistte 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Son iki yılın şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton, sıralama turlarında 1.29.287’lik derecesiyle bu sezon Avustralya, Bahreyn, İspanya, Kanada ve Avusturya’nın ardından altıncı kez pole pozisyonunu elde etti.

Sürücüler klasmanı lideri Mercedes’in Alman pilotu Nico Rosberg, 1.29.606’lık zamanıyla ikinci sırayı aldı.

Red Bull-TAG Heuer’in Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise 1.30.313’lük süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.

Bu arada sıralama turlarında 6. sırayı alan Ferrari’nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, aracındaki vites kutusu değişikliği gerekçesiyle Avusturya’nın ardından Büyük Britanya’daki yarışa da beş sıra geriden giriş yapacak.

İlk 10 sırayı alan pilotlar ve dereceleri şöyle

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.29.287

2. Nico Rosberg (Mercedes) 1.29.606

3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.30.313

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.30.618

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.30.881

6. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.31.490

7. Valtteri Bottas (Williams) 1.31.557

8. Nico Hulkenberg (Force India) 1.31.920

9. Carlos Sainz (Toro Rosso-Ferrari) 1.31.989

10. Fernando Alonso (McLaren-Honda) 1.32.343.