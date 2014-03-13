Leverkusen’den Avrupa’ya veda



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris St.Germain ve Barcelona da çeyrek finale yükseldi. Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, kendi sahasında 4-0 kaybettiği maçın rövanşında Paris St.Germain'e konuk oldu.

Parc des Princes stadında oynanan ve 40 bin kişinin izlediği ikinci tur rövanş mücadelesi ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuç Fransız ekibi çeyrek finale taşıdı.

Maça iyi başlayan konuk Leverkusen henüz 6’ncı dakikada Sidney Sam'in golüyle öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. PSG, 13'üncü dakikada Marquinhos ile beraberliği sağlarken, 54'üncü dakikada Ezequiel Lavezzi maçın skorunu belirledi.

Bayer Leverkusen 28'inci dakikada kaptan Simon Rolfes ile bir penaltı atışından yararlanamazken takımın Türk asıllı oyuncusu Emre Can, 68'nci dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Leverkusen sportif direktörü Rudi Völler “İyi bir şekilde veda etmek istedik ve bunu da yaptık” değerlendirmesinde bulunurken, kaptan Simon Rolfes de “Derli toplu bir futbol sergiledik ve bana göre iyi de bir oyun çıkardık. Ama futbol böyle bir şey” dedi.

Son sözü Barcelona söyledi

Gecenin diğer maçında İspanyol devi Barcelona, deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında İngiliz temsilcisi Manchester City'yi Camp Nou'da ağırladı.

90 bin kişinin izlediği karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Barcelona, Lionel Messi ile öne geçerken (67.), Manchester City bu gole normal sürerin bitimine 1 dakika kala Vincent Kompany ile karşılık verdi (89). Ancak uzatma bölümünde baskısını artıran Katalan ekibi 90+1'inci dakikada Dani Alves'in golüyle üstünlük sayısına ulaştı. 78'nci dakikada ikinci sarı kartını gören Manchester City'li Pablo Zabaleta oyun dışı kaldı.