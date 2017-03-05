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Deutsche Welle

Leverkusen’de Schmidt dönemi sona erdi

Bayer Leverkusen takımında teknik direktör Roger Schmidt’in görevine son verildi.

05 Mart 2017 22:29

Alman Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırdı. Leverkusen ekibinden pazar günü yapılan açıklamada Cumartesi günü Borussia Dortmund karşısında alınan 6-2'lik ağır yenilginin ardından İsviçreli teknik adamın görevine son verildiği duyuruldu. Schmidt'in yerine kimin getirileceğine ilişkin bilgilendirmenin kısa zamanda yapılacağı belirtildi.

Dortmund yenilgisiyle birlikte son altı lig maçında dördüncü yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar puan cetvelinde de üst sıralardan uzaklaşıp dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Son 14 yıldaki en kötü sezon performansını yaşayan takım oynadığı son üç resmi maçını mağlubiyetle kapatarak kalesinde 12 gol gördü.

Gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma şansını da zora sokan bu sezonki Şampiyonlar Ligi temsilcisi, son 16 turunda Atletico Madrid ile evinde oynadığı ilk maçı 4-2 kaybetti. Bu maçın rövanşı 15 Mart'ta İspanya'da oynanacak.

Leverkusen kulübü genel müdürü Michael Schade "Mevcut sportif gelişmeler sonrası yapılan uzun bir analizin ardından Leverkusen'in geleceği için yolları ayırmanın acı verici ancak kaçınılmaz olabileceği sonucuna vardık” açıklamasında bulundu.

2014/15 sezonunda Avusturya'nın RB Salzburg takımından gelen Roger Schmidt'in 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters, UÇ/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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