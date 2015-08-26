Leverkusen turu istiyor



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak son beş takım bu akşam belli olacak. Alman ekibi Bayer Leverkusen, İtalyan ekibi Lazio'yu sahasında konuk edecek. Kırmızı-siyahlılar ilk maçı 1-0 kaybetmişti.

“İnancımız tam”

Hafta sonunda Hakan Çalhanoğlu'nun güzel serbest vuruş golüyle Hannover'i 1-0 yenip Bundesliga'nın ikinci haftasını da galibiyete kapatan Bayer ekibi, ligin kalan haftalarına daha iyi konsantre olabilmek ve geçen sezonun emeğini ödüllendirmek adına maça iddialı hazırlandı. Kulübün sportif direktörü Rudi Völler, “Gruplara kalacağımıza dair inancımız tam. Oyuncular oldukça istekli" diyor. Teknik direktör Roger Schmidt ise “Lazio bir gol atarsa bizim üç gol atmamız gerekecek. Onun için maçın ilk saniyesinden itibaren gol pozisyonları bulmak istiyoruz” şeklinde konuşuyor.

Konuk Lazio'da eksikler var. Sakatlığı bulunan Alman milli oyuncu Miroslav Klose rövanşta yok. Tecrübeli oyuncunun yerine ilk maçta oyuna sonradan girip tek golü atan Balde Diao Keita'nın oynaması bekleniyor. İtalyan ekibinde orta sahanın dinamosu Luca Biglia, kaleci Federico Marchtetti ve golcü Filip Djordjevic de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

BayArena'da TSİ 21:45'te başlayacak olan Bayer Leverkusen – Lazio Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş mücadelesini İspanyol hakem Velasco Carballo yönetecek.

Gecenin programı

Bu akşam gruplara kalacak son beş takımın belli olacağı ve tamamı TSİ 21:45'te başlayacak olan karşılaşmaların programı şöyle;

Bayer Leverkusen (Almanya) - Lazio (İtalya) (0-1)

CSKA Moskova (Rusya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-2)

Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere) (1-3)

Partizan Belgrad (Sırbistan) - BATE Borisov (Belarus) (0-1)

APOEL (Kıbrıs) - Astana (Kazakistan) (0-1)

Gruplara kalan takımlar

Dün akşam oynanan play-off rövanş mücadeleleri sonrası rakiplerini eleyen Valencia (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Malmö (İsveç) ve Maccabi Tel Aviv (İsrail) takımları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başarmıştı.

Grup kuraları Cuma günü çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonu grup kuraları yarın Monaco'da çekilecek. TSİ 18.45'te başlayacak kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak 22 takım ile play-off turundan gelecek 10 takım, gruplara ayrılacak.