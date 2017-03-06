Leverkusen Tayfun Korkut’a emanet

Alman Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayer Leverkusen'in Genel Müdürü Michael Schade ve Sportif Direktör Rudi Völler, kulübün yeni teknik direktörünün Tayfun Korkut olduğunu açıkladı.

Takım cumartesi günü Borussia Dortmund karşısında 6-2 ile ağır yenilgi almış ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da zora sokup puan cetvelinde 10. sıraya kadar gerilemişti. Pazar günü yapılan açıklamada Roger Schmidt'in görevine son verildiği duyurulmuştu.

Schade "Hedeflerimize ulaşma çabamıza yeni bir ivme kazandırmak istedik. Deneyimli bir antrenör bulmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

42 yaşındaki Korkut, Ocak 2014'ten Nisan 2015'e kadar Bundesliga ekiplerinden Hannover'de teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Son olarak Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Kaiserslautern'i çalıştıran Korkut, sezon başında getirildiği görevinden aralık 2016 sonunda kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Eski Türk milli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşan Leverkusen'in yaz aylarında uzun vadeli bir çözüm araması bekleniyor.

Bununla birlikte Sportif Direktör Völler, pazartesi günkü açıklamasında Korkut ile uzun süreli çalışma opsiyonunu da olasılık dışı bırakmadıklarını ifade etti. Völler "Herşey mümkün. Bu kendisi için bir fırsat, aynı zamanda bizim için de. Diğer çözümleri düşünme şansımız var. Ancak Korkut'un istekli olduğunu ve elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorum” diye konuştu.

Tayfun Korkut da yaptığı açıklamada "Özellikle böylesi yetenekli ve potansiyeli olan bir takımda görev alıyor olmaktan çok mutluyum. Bayer Leverkusen'i sezon sonunda kendine yakışır bir sırada bitirmesi ve Avrupa hedefine ulaşması yolunda birkaç hafta içersinde ivme kazandırmayı umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Tayfun Korkut yeni takımıyla ilk antrenmanına bugün çıktı.

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DW/dpa/sid, UÇ/HT