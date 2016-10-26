Leverkusen kupada yok

Sportfreunde Lotte, Almanya Kupası'nın bu sezonki sürpriz ekibi olmaya aday. Üçüncü lig temsilcisi kupanın ilk turunda Werder Bremen'i eledikten sonra ikinci turda da bir başka Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i penaltı atışlarıyla 4-3 yenerek bir üst tura çıktı.

Bayer Leverkusen 79. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında iki kez öne geçtiği halde üstünlüğünü koruyamadı. 90 dakikası Volland (25.) ve Hilbert'in kendi kalesine (47.) attığı gollerle 1-1 ve 120 dakikası yine Volland (95.) ve Freiberg'in (105+1) golleriyle 2-2 sona eren maçta penaltı atışlarına geçildi.

Lotte kalecisi Ramazan Özcan, penaltılarda Volland ve Baumgartlinger'e geçit vermezken Araguiz direğe takıldı. Tankulic'in golü penaltıların 4-3 Lotte lehine son bulduğunu ilan etti.

Hafta sonundaki lig maçında rakip takımın teknik direktörüne hakaret ettiği gerekçesiyle iki maç ceza alan Bayer Leverkusen teknik direktörü Roger Schimdt maçı tribün yerine takım otobüsünde izlemeyi tercih etti.

Ligde 8. hafta sonunda 11 puanla 10.sırada yer alarak hedefinin gerisinde kalan Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde de henüz galibiyet alamadı. Kırmızı-siyahlıların 3 beraberlikle elenme riski bulunuyor. Bayer Leverkusen'in bu sezonki kupa umudu da kısa sürdü.

Kupada alınan diğer sonuçlar

Bir başka Bundesilga ekibi Mönchengladbach ikinci lig takımlarından Stuttgart'ı Fabian Johnson (31.) ve Lars Stindl'ın (84.) golleriyle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. ‘Taylar' kupada üst üste 3. kez adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

Sezonun başarılı ekiplerinden Hertha Berlin ise ikinci ligde son sırada yer alan St.Pauli karşısında rahat bir galibiyet aldı. Başkent ekibi Weiser (42.) ve Stocker'in (54.) golleriyle rakibini 2-0 yenerek tur atladı.

Ligde zor günler geçiren Hamburg ise kupada nefes aldı. Kuzey Almanya ekibi üçüncü ligden Hallescher'i Wood'un 2 (8./43.), Lasogga (58.) ve Waldschmidt'in (82.) golleriyle 4-0 mağlup ederek 3. tura çıktı. Hamburg böylece yeni teknik direktörü Markus Gisdol ile ilk galibiyetini almış oldu.

İki Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile Ingolstadt'ı karşı karşıya getiren mücadelenin sonucunu da penaltı atışları belirledi. 120 dakikası 0-0 sona eren maçta Frankfurt rakibini penaltılarla 4-1 yenerek 3 yıllık bir aradan sonra kupada üçüncü turu gördü.

Birinci ligin bir başka temsilcisi Freiburg da kupaya Leverkusen gibi penaltı atışlarıyla veda etti. İkinci lig ekibi Sandhausen normal süresi 3-3 biten ve 120 dakika sonunda eşitliğin bozulmadığı maçta Freiburg'u penaltı atışlarında 4-3 yenerek eledi. Sandhausen böylece 31 yıllık bir aradan sonra kupada üçüncü tura yükseldi.

İkinci lig temsilcisinden Dynamo Dresden'i deplasmanda Hemlein'ın golüyle 1-0 yenen Arminia Bielefeld ve Würzburg deplasmanında yine penaltı atışlarıyla 4-3 kazanan 1860 Münih kupada son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Günün programı:

Almanya Kupası'na ikinci tur maçları bu akşam yapılacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak program şöyle;

TSİ 19:30'da başlayacak olan maçlarda Astoria Walldorf Darmstadt'ı, Hannover Fortuna Düsseldorf'u, Heidenheim Wolfsburg'u, Greuther Fürth Mainz'ı konuk edecek.

TSİ 21:45'te oynanacak olan maçlarda ise Nürnberg Schalke ile, Köln Hoffenheim ile, Bayern Münih Augsburg ile ve Borussia Dortmund Union Berlin ile karşılaşacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, UÇ/AG