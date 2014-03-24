Leverkusen 90’da yıkıldı



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da 26’ncı hafta karşılaşmaları pazar günü yapılan iki maçla tamamlandı. Düşme hattına yakın seyreden ve şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde Nürnberg, Eintracht Frankfurt’u ağırladı. 40 bin kişinin izlediği maç Frankfurt ekibinin 5-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Maça iyi başlayan konuk takım ilk devreyi İsviçreli futbolcusu Tranquillo Barnetta’nın golüyle 1-0 önde tamamladı (21.).

İkinci yarıya da hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar Joselu (49.) ve Alexander Madlung ile farkı 3’e yükseltti (53.). 3-0’dan sonra Frankfurt’un oyunu rölantiye almasından yararlanan ev sahibi takım hayat belirtisi göstererek önce Josih Drmic (64.) ardından Jose Campana’nın şık golleriyle farkı 1'e indirdi ve maça yeniden ortak oldu. Ancak karşılaşmanın kırılma anı Nürnberg’in 10 kişi kalması oldu. 80’nci dakikada savunmacı Javier Pinola, Joselu’yu ceza alanına girerken indirince kırmızı kart gördü. Son dakikalara doğru savunmasında açıklar veren ev sahibi takım farkın artmasına engel olmadı. Bir kez daha Joselu (88.) ve uzatma dakikalarında Vaclav Kadlec’in Eintracht Frankfurt adına kaydettiği goller maçın 5-2’lik skorunu ortaya çıkardı.

Eintracht Frankfurt bu galibiyetle kümede kalma adına çok önemli bir avantaj elde etti. Puanını 29 yapan Armin Veh’nin takımı Werder Bremen’i de geride bırakarak 12’nci sıraya yerleşti. Üst üste dördüncü yenilgisini alan Nürnberg ise bu doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe geriledi.

Son gülen Hoffenheim oldu

26’ncı haftanın son maçında Hoffenheim, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 3-2 yendi. Ev sahibi takım rakibi karşısında iki kez beraberliği yakalasa da mavi-beyazlılar 89’ncu dakikada attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Hoffenheim, Salihoviç’in artistik penaltı golüyle önce geçerken (14.) ev sahibi takım bu gole Stefan Kiessling ile karşılık verdi (39.). Ancak konuk takım sadece 1 dakika sonra Kevin Volland’ın şık golüyle yeniden öne geçti. Bayer Leverkusen ikinci yarıda Simon Rolfes ile yeniden beraberliği sağladı (54.). Oyuna 71’nci dakikada müdahale eden teknik direktör Sami Hyypiä, Sidney Sam ve Heung-Min Son'un yerine Eren Derdiyok ve Emre Can’ı sahaya sürdü. Ancak iki oyuncunun çabası da takımlarına üstünlük sayını getirmeye yetmedi. Anthony Modeste, bitime 1 dakika attığı golle Hoffenheim'ın galibiyetini ilan etti.

Son haftalarda düşüşe geçen Sami Hyypiä yönetimindeki Bayer Leverkusen’in bu yenilgiyle galibiyet hasreti altı haftaya çıktı. Leverkusen ekibinin Şampiyonlar Ligi’ne son katılım sırası olan 4’üncü sıradaki yeri değişmese de beşinciliğe yükselen Mönchengladbach ile arasında sadece 2 puan kaldı. Orta sıralarda tutunan Hoffenheim’ın düşme korkusu bulunmuyor.

26. haftanın toplu sonuçları

Freiburg 3 – Werder Bremen 1

Hannover 0 – Borussia Dortmund 3

Mainz 0 – Bayern Münih 2

Wolfsburg 1 – Augsburg 1

Stuttgart 1 – Hamburg 0

Schalke 3 – Braunschweig 1

Mönchengladbach 3 – Hertha Berlin 0

Nürnberg 2 – Eintracht Frankfurt 5

Bayer Leverkusen 2 – Hoffenheim 3

Puan durumu

1.Bayern Münih 74

2.Borussia Dortmund 51

3.Schalke 50

4.Bayer Leverkusen 44

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16.Hamburg 23

17.Nürnberg 23

18.Eintracht Braunschweig 18

27. haftanın programı

Bundesliga’da 27. hafta maçları salı ve çarşamba günü oynanacak. Program şöyle;

25 Mart Salı, TSİ 21:00

Hertha Berlin – Bayern Münih

Eintracht Braunschweig – Mainz

Borussia Dortmund – Schalke 04

Werder Bremen – Wolfsburg

26 Mart Çarşamba, TSİ 21:00

Hamburg – Freiburg

Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach

Augsburg – Bayer Leverkusen

Nürnberg – Stuttgart

Hoffenheim – Hannover 96