Leverkusen 10’uncu kez devler liginde



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu tamamlandı ve gruplara kalan 10 takımın tamamı belli oldu. Alman temsilcisi Bayer Leverkusen geçen hafta Roma’da 1-0 yenildiği rakibi Lazio’yu sahasında 3-0’la mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’ne 10’uncu kez katılmaya hak kazandı.

İstekli ve hızlı bir futbol sergileyen kırmızı-siyahlılar rakibini net bir skorla mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi barajını aştı. İtalyan rakibini Hakan Çalhanoğlu, Admir Mehmedi ve Karim Bellarabi’nin golleriyle yenen Bayer Leverkusen gruplara kaldığı için şimdiden yaklaşık 20 milyon euroluk geliri garantiye aldı.

Alman milli oyuncu Miroslav Klose’nin sakatlığı nedeniyle forma giymediği Lazio ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

28 bin kişinin BayArena stadını doldurduğu maçta gol perdesini ilk yarının bitimine kısa süre kala Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu yakın mesafeden yaptığı vuruşla açtı. Mehmedi ikinci yarının başında farkı 2’ye yükseltirken (48.) Bellarabi skoru belirleyen isim oldu (88.). Bu sonuç Bayer Leverkusen’i beşinci kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan gruplara taşımaya yetti. İtalyan ekibinde Mauricio 68’inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Böylece Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Wolfsburg ve Mönchengladbach'ın ardından Şampiyonlar Ligi gruplarında Almanya'yı temsil edecek dördüncü takım oldu.

Leverkusen bugün Monaco’da çekilecek grup kuralarına ikinci torbadan girecek. Kırmızı-siyahlıların olası rakipleri arasında son şampiyon Barcelona ya da İngiliz şampiyonu Chelsea gibi güçlü isimler var.

Play-off turunda dün akşam oynanan karşılaşmalarla Bayer Leverkusen’in yanı sıra Manchester United (İngiltere), Astana (Kazakistan), CSKA Moskova (Rusya), BATE Borisov (Belarus) gruplara yükseldi. Önceki gün de Valencia (İspanya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Malmö (İsveç) ve Maccabi Tel Aviv (İsrail) play-off turunu geçmişti.

Alınan sonuçlar

Dün akşam oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

Bayer Leverkusen 3 – Lazio 0 (0-1)

Club Brügge 0 – Manchester United 4 (1-3)

CSKA Moskova 3 – Sporting Lizbon 1 (1-2)

APOEL 1 – Astana 1 (0-1)

TSİ 18:45’te başlayacak kura çekimine Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak 22 takımın yanı sıra play-off turundan gelen 10 takım katılacak. Almanya Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih, Wolfsburg, Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen ile temsil edilirken, Türkiye adına Galatasaray grup mücadelesi verecek.