Levent Kırca kansere yakalandı

Levent Kırca’nın karaciğer kanserine yakalandığı ve bir aydır hastanede yattığı ortaya çıktı. Oyuncu, kemoterapi tedavisine başladı.

Levent Kırca ile Oya Başar 15 yıllık evliliklerini 2000 yılında sonlandırmıştı. 2001'de ikinci kez nikah masasına oturan ikilinin ilişkisi 2005'te bir kez daha ayrılıkla sonuçlanmıştı. Yaşadığı zor günlerde Levent Kırca’nın yanına ilk koşanlardan biri, 2005 yılında boşandığı Oya Başar oldu. Eski eşine tedavi sürecinde destek veren ve yanından bir an olsun ayrılmayan Başar, sorulara “Evet, böyle bir durum var” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, Kırca’nın hastalığı hakkında detaylı bilgi vermekten ise kaçındı.

Karaciğer kanserine yakalanan Levent Kırca’nın yakınları, usta oyuncunun tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylüyor.