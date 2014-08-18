Letonya'da 'Rus yasağı' konuşulacak



Başbakan Merkel, Letonya'daki çalışma ziyaretine başkent Riga'daki Özgürlük Anıtı'na çelenk bırakarak başlayacak.

Merkel, Cumhurbaşkanı Andris Berzins ve Başbakan Laimdota Straujuma ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Ukrayna'nın doğusundaki durum ve Rusya'nın AB tarım ürünlerini yasaklaması kararının sonuçlarının öne çıkması bekleniyor.

Gündemde Alman ve Letonya iş dünyası temsilcilerini buluşturacak bir toplantı da yer alıyor. Toplantı bu akşam Riga'daki Ulusal Kütüphane'de yapılacak.

Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna ilişkin tavrı, Rus azınlığın yaşadığı Baltık ülkelerinde endişeye yol açmıştı.