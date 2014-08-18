T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Letonya'da 'Rus yasağı' konuşulacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Baltık ülkelerinden Letonya'yı ziyaret ediyor.

18 Ağustos 2014 12:57


Başbakan Merkel, Letonya'daki çalışma ziyaretine başkent Riga'daki Özgürlük Anıtı'na çelenk bırakarak başlayacak.

Merkel, Cumhurbaşkanı Andris Berzins ve Başbakan Laimdota Straujuma ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Ukrayna'nın doğusundaki durum ve Rusya'nın AB tarım ürünlerini yasaklaması kararının sonuçlarının öne çıkması bekleniyor.

Gündemde Alman ve Letonya iş dünyası temsilcilerini buluşturacak bir toplantı da yer alıyor. Toplantı bu akşam Riga'daki Ulusal Kütüphane'de yapılacak.

Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna ilişkin tavrı, Rus azınlığın yaşadığı Baltık ülkelerinde endişeye yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelBaltıkLetonyaMerkel LetonyaRigaAnıtıCumhurbaşkanı Andris BerzinsBaşbakan Laimdota StraujumaUkraynaRusyaAlmanRiga Ulusal KütüphaneRusya UkraynaRusDeutsche Welle Türkçe DW/AFPNH/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24