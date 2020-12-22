Leo Westermann Barcelona’da

Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Leo Westermann Barcelona ile anlaştı.

beIN Sports'un haberine göre, Westermann bu hafta içinde Barcelona'ya katılacak. Barcelona Başantrenörü Saruna Jasikevcius ile daha önce Zalgiris Kaunas'ta birlikte çalışan Leo Westermann, eski antrenörüyle İspanya'da yeniden bir araya gelecek.

Westermann'ın transferiyle ilgili Fenerbahçe Beko'dan da resmi açıklama geldi. Açıklamada "Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann’a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Heurtel Fenerbahçe’ye doğru

Öte yandan Barcelona'nın Joventut Badalona maçında kadroda olmayan ve Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olan Thomas Heurtel'in ise sarı-lacivertlilere transfer olması bekleniyor. Jasikevicius, "Heurtel için her iki taraf adına da yararlı olacak bir çözüm arıyoruz. Gelecek günlerde durum netleşecektir." diyerek ayrılığının sinyalini vermişti.

31 yaşındaki Thomas Heurtel, daha önce Türkiye'de Anadolu Efes formasını da terletti.