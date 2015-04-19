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Dünya
Deutsche Welle

Lenin’e kertenkele muhalefeti

Ekim Devrimi’nin önderi Vladimir İliç Lenin’in dev heykeli Berlin'de 25 yıl sonra kumların altından çıkartılarak sergilenecek. Çalışmaların önündeki en büyük engelse bölgede yaşayan kum kertenkeleleri.

19 Nisan 2015 17:18


Berlin Friedrichshain'deki Lenin Meydanı'nda bulunan 19 metre yüksekliğindeki heykel, 1991 yılında iki Almanya'nın birleşmesinin ardından 100'den fazla parçaya ayrılarak kumların altına gömülmüştü.

Spandau Hisarı Müzesi (Zitadelle Spandau) heykelin baş kısmını, kent tarihini anlatan kalıcı bir sergide sergilemek üzere tekrar gün ışığına çıkarmak istiyor. Heykelin baş kısmı 1,70 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 3,5 ton ağırlığında.

Lenin heykelinin sergilenmesinin önünde yalnızca bir engel var. O da heykelin bulunduğu bölgede yaşayan ve Avrupa Birliği'nin türlerin korunması yönergeleri kapsamında olan kum kertenkeleleri. Heykelin yerin altından çıkartılması için yapılacak kazı çalışmaları kum kertenkelelerinin çiftleşme dönemine denk geliyor. Yasalara göre kazı çalışmaları yapmak isteyenler önce kertenkelelerin bir başka bölgeye göç etmesini organize etmekle yükümlü.

Kertenkeleler uyanmaya başladı

Serginin küratörü Carmen Mann DW'ye yaptığı açıklamada “kertenkelelerin kış uykusundan uyanmaya başladığını” belirtti. Mann, kertenkelelerin uyanır uyanmaz biyologlar tarafından toplanarak yakınlarda onlar için ayrılmış bir bölgeye taşındığını söyledi. Küratör Carmen Mann kazı çalışmalarının henüz ne zaman başlayacağının belli olmadığını ancak yaz mevsimine kadar sürebileceğini ifade etti.

Kum kertenkelelerinin kendilerini tehdit altında hissettikleri zaman kuyruklarını bıraktıkları belirtiliyor. Boyları 25 santimetreye kadar çıkabilen sürüngenler tehlike anında ısırabiliyor da.

Lenin heykelinin sergileneceği bölge lüks binalar, barlar ve butiklerle dolu olduğu gibi sakallı hipster gençlerin de mekanı durumunda.

Geçen yılın ağustos ayında belediye Lenin'in heykelinin yerin altından çıkartılmasını reddetmiş ancak Berlinlilerin protestoları üzerine heykelin baş kısmının çıkartılmasına daha sonra izin vermişti.

Heykel 1970'te Doğu Almanya'da Lenin'in doğumunun 100'üncü yıldönümünde yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı bir törenle açılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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