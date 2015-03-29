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Leman Sam'a 1 yıl hapis istemi

Sanatçı Leman Sam hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçundan 1 yıl hapis cezası isteniyor

29 Mart 2015 16:36

Kurban Bayramının ilk günleridne sosyal medyada  tartışmalara neden olan "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" mesajının ardından Leman Sam'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlamasıyla bir yıla kadar hapsi istendi.

Avukat Turgay Balaban,  Sam hakkında dini değerleri aşağılamaktan savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu, mahkeme ise takipsizlik vermişti.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Balaban’ın yaptığı itirazın ardından dosyayı tekrar inceleyen İstanbul 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, 'kovuşturmaya yer yok' şeklindeki kararın kaldırılmasına hükmetti.

Bu gelişme üzerine  Savcı Hasan Basri Zamanis tarafından hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’la suçlanan Sam’ın altı aydan bir yıla kadar hapsi isteniyor.

 

'Arınç 'zavallı' demişti'

 

Söz konusu mesajı paylaşmasının ardından Leman Sam, başta Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç olmak üzere birçok kişi tarafından da eleştirilmişti. Sam, kendisini din düşmanlığı yapmakla suçlayan eleştirilere "Sahtekar ve cahilsiniz" yanıtını vermişti.

Sam'a 'sanatçı müsveddesi' diyen Arınç, "İnsan bile sayılmayan, kaldı ki Müslüman olduğunu konuşmayacağız bir cellatlar grubunun yaptığı işle bir kurban kesmeyi yan yana getiren bu zavallıyı huzurlarınızda kınıyorum" ifadelerinin kullanmıştı.

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