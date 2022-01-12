Leman Sam'dan tepki çeken paylaşım

Şarkıcı Leman Sam'ın Katarlı bir sürücünün Bahçeşehir'de köpeğe çarpıp kaçmasına ilişkin olarak yaptığı "soysuz araplar" yorumu tepkiye neden oldu.
Gönderisinde "Soysuz Araplar" ifadelerine yer veren 71 yaşındaki Sam, ırkçılık yaptığı eleştirileriyle gündem oldu.
Sam'ın paylaşımı şöyle:
"Yıllar önce bu soysuz araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı.Daha bunlar iyi günler,ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar.Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun.Hiç şikayet etmeyin,göz göre göre geldi"
Özgür Demirtaş'tan da yanıt geldi: Sizi kınıyorum
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sam'ın paylaşımına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru Sosyo-Kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru, Bu tip Irk ve Köken bazlı KAFATASÇI ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm."