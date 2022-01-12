Leman Sam'dan tepki çeken paylaşım

"Yıllar önce bu soysuz araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı.Daha bunlar iyi günler,ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar.Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun.Hiç şikayet etmeyin,göz göre göre geldi"