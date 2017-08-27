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Leipzig'den gol şov

Bruma ilk golünü attı RB Leipzig - Freiburg: 4-1 İSTANBUL, (DHA) Almanya Bundesliga ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden RB Leipzig, Freiburg'u 4-1 mağlup etti

27 Ağustos 2017 21:47

Bruma ilk golünü attı

RB Leipzig - Freiburg: 4-1

İSTANBUL, (DHA)

Almanya Bundesliga ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden RB Leipzig, Freiburg\'u 4-1 mağlup etti.
Leipzig bu galibiyetle puanını 3\'e yükseltirken, Freiburg 1 puanda kaldı.
Red Bull Arena\'da oynanan mücadelenin ilk golü deplasman ekibinden geldi. 23. dakikada Florian Niederlechner ile 1-0 öne geçen Freiburg, ilk yarıyı da önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında ise bambaşka bir Leipzig vardı. 48\'de Timo Werner ile eşitliği sağlayan ev sahibi ekip, 55\'te Willi Orban ile öne geçti.
71\'de tekrardan sahneye Alman golcü Werner çıkarken, mücadelenin son golü 80. dakikada sezon başında Galatasaray\'dan Leipzig\'e transfer olan Armindo Bruma\'dan geldi.
Freiburg\'da Nicolas Höfler 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadele 4-1\'lik RB Leipzig üstünlüğüyle tamamlandı.

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