Leipzig rakip tanımıyor

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da 8. haftanın pazar günü oynanan ilk maçı ligin yeni takımı RB Leipzig ile Werder Bremen arasındaydı.

Red Bull Arena'daki maçın galibi 3-1'lik skorla ev sahibi RB Leipzig oldu. 42 bin 558 kişinin izlediği maçta Doğu Almanya ekibinin gollerini 42 ve 74. dakikalarda günün başarılı ismi, yeni transfer Naby Keita ve 90+5'te eski takımına karşı Davie Selke atarken Werder Bremen'in tek sayısı Serge Gnabry'den geldi (76.).

Maça ilk dakikalardan itibaren ev sahibi takım kazanma isteğini ortaya koydu. Karşılaşmanın genelinde oyunun hakimi olan Leipzig ekibi birçok gol pozisyonu yakaladı. Werder Bremen ise öncelikle savunmaya ağırlık verdi. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısı oldukça sert geçerken oyun birçok kez faul pozisyonları nedeniyle kesintiye uğradı. Keita 42. dakikada şık çalımlarla Bremen ceza alanına girerek kaleciyi de geçtikten sonra topu ağlara gönderdi ve ilk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Aynı Keita, eski Bremenli Davie Selke'nin güzel ortasına yaptığı kafa vuruşuyla ikinci yarıda farkı 2'ye yükseltti (74.). Konuk takım iki dakika sonra Fin Bartels'in güzel pasını ağlara gönderen Gnabry'nin golüyle umutlandı (76.). Kuzey Almanya ekibi 90+4'te beraberlik şansı için kaleci Wiedwald dahil serbest vuruş pozisyonu için ileri çıktı. Atış sonrası gelişen Leipzig atağında Selke boş kaleye golünü atarak maçın 3-1'lik skorunu belirledi.

Bundesliga'da tarihinde ilk kez mücadele eden Leipzig, 8 hafta sonunda aldığı 5 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 18 yaptı ve lider Bayern Münih'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Öte yandan ligin yeni takımı olarak ilk sekiz maçında namağlup unvanını koruyan Leipzig tarihi rekorunu da geliştirdi. Sekiz hafta sonunda 7 puanda kalarak 14. sıraya gerileyen Werder Bremen ise 21 golle hali hazırda ligin kalesinde en çok gol gören takımı.

RB Leipzig 9. hafta maçında 29 Ekim Cumartesi günü Darmstadt deplasmanına giderken Werder Bremen Freiburg'u konuk edecek.

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DW/dpa/sid, UÇ