Legida umduğunu bulamadı



İslam karşıtı Pegida'nın Lepzig'deki uzantısı Legida'nun bu akşam Leipzig kentinde düzenlediği gösteriye 13 bin dolayında kişinin katıldığı bildirildi. Leipzig'in kent merkezindeki Augustusplatz'ta düzenlenen protesto gösterisi için 40 bin kişilik izin alınmıştı. Görevli polislerden biri dpa muhabirine açıklamasında, katılımcıların sayısının 40 bine ulaşmadığını ifade etti.

Öte yandan kentte çok sayıda Legida karşıtı gösteri de düzenlendi. Legida karşıtlarının meydana girişleri engellemeye çalıştığı bildirildi. Polis, kentte ‘gergin' bir havanın hakim olduğunu açıkladı. Kentte güvenliği sağlamak amacıyla 4 bin polis görevlendirilmişti.

Pegida-Legida farkı

Pegida Sözcüsü Kathrin Oertel ise Legida'ya karşı hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu. Oertel, Legida organizatörlerinin bugüne kadar Pegida'nın talep kataloğunu kabul ettiklerine dair beyanat vermediğini belirterek, “Bugün Leipzig'de söylenen veya talep edilenler bizimle konuşulmadı. Bu hareketimizin birlik içinde algılanmasına zarar verir. Bu nedenle, dava açmayı gözden geçiriyoruz” dedi. Pegida'nın Dresden'deki gösterisi geçen pazartesi günü terör saldırısı tehdidi nedeniyle yasaklanmıştı.

Bachmann özür diledi

Öte yandan bu akşam istifasını sunan Pegida'nın başkanı Lutz Bachmann ise Hitler pozu ve Facebook'taki paylaşımlarına istinaden hareketin menfaatlerine zarar verdiği için özür diledi.

Bachmann, “Facebook'daki paylaşımlarım yüzünden kendisini saldırıya uğramış hisseden bütün vatandaşlardan özür diliyorum” dedi. Bachmann düşüncesizce hareket ettiğini ve bugün olsa kesinlikle bu tür paylaşımlarda bulunmayacağını ifade etti.