T24 LogoT24 Logo
Spor

LeBron James, sezonun ilk maçını kaçırabilir

Antremanda sakatlanan oyuncu, hazırlık maçında yok

12 Ekim 2017 20:44

NBA’de sezonu evinde Boston Celtics maçıyla açacak olan son finalist Cleveland Cavaliers’ta bileğini burkan LeBron James’in sezonun ilk maçını kaçırması bekleniyor.

Takımının Chicago Bulls ile oynadığı hazırlık maçında bileği burkularak sakatlanan yıldız basketbolcu, sezon öncesi Orlando Magic ile oynanacak olan son hazırlık maçında forma giyemeyecek.

LeBron James’in sakatlığı hakkında konuşan Cleveland Başantrenörü Tyronn Lue, deneyimli forvetin tedavisinin sürdüğünü söyleyerek ‘’ Açıkçası sakatlığından ötürü endişe etmeli miyiz, bilemiyorum. Ancak şu an ağrılarının sürdüğünü biliyoruz. Sürecin nasıl işleyeceğini göreceğiz.’’ dedi.

Transfer döneminde gündeme oturan,  Kyrie Irving-Isaiah Thomas takasının tarafları olan Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics, 18 Ekim Çarşamba günü TSİ 03.00’te açılış maçında karşılaşacak.

 

ETİKETLER

lebronjamesbasketbolbasketsakatlıknbasağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24