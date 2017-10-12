LeBron James, sezonun ilk maçını kaçırabilir

NBA’de sezonu evinde Boston Celtics maçıyla açacak olan son finalist Cleveland Cavaliers’ta bileğini burkan LeBron James’in sezonun ilk maçını kaçırması bekleniyor.

Takımının Chicago Bulls ile oynadığı hazırlık maçında bileği burkularak sakatlanan yıldız basketbolcu, sezon öncesi Orlando Magic ile oynanacak olan son hazırlık maçında forma giyemeyecek.

LeBron James’in sakatlığı hakkında konuşan Cleveland Başantrenörü Tyronn Lue, deneyimli forvetin tedavisinin sürdüğünü söyleyerek ‘’ Açıkçası sakatlığından ötürü endişe etmeli miyiz, bilemiyorum. Ancak şu an ağrılarının sürdüğünü biliyoruz. Sürecin nasıl işleyeceğini göreceğiz.’’ dedi.

Transfer döneminde gündeme oturan, Kyrie Irving-Isaiah Thomas takasının tarafları olan Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics, 18 Ekim Çarşamba günü TSİ 03.00’te açılış maçında karşılaşacak.