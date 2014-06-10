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Dünya
Deutsche Welle

Le Pen’ler birbirine girdi

Fransa’daki AP seçimlerinden en güçlü parti olarak çıkan Ulusal Cephe’nin kurucusu baba Le Pen ile partinin genel başkanı olan kızı arasında antisemitizm tartışması çıktı.

10 Haziran 2014 00:13


Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinden en güçlü parti olarak çıkan aşırı sağcı Ulusal Cephe'de ‘antisemitizm' kavgası kızışıyor. Partinin kurucusu olan baba Jean-Marie Le Pen'in antisemitist ifadeleri, kızı Marine Le Pen tarafından ‘siyasi bir hata' olarak eleştirilirken, baba Le Pen bu eleştiriyi iade etti.

Partinin internet sitesinde bir süre yayında kalan videoda baba Le Pen'e ‘Ulusal Cephe'nin seçimleri kazanması durumunda Fransa'yı terk edecekleri ya da ülkeye bir daha ayak basmayacakları' açıklamasında bulunan kişilerle ilgili bir soru yöneltiliyor. Bu kişiler arasında yer alan Yahudi müzisyen Patrick Bruel'ün de adı zikrediliyor. 85 yaşındaki baba Le Pen ise bu soruyu memnun bir gülümsemeyle, “Evet, bu beni şaşırtmadı. Biliyor musunuz, bir dahaki sefere fırını dolduralım” diye yanıtlıyor.

Le Pen'in sözlerinin Nazi Almanyası'ndaki dehşet kamplarına çok açık bir gönderme olarak algılanması üzerine Fransa'da öfke seli oluştu. Jean-Marie Le Pen ise ‘fırını doldurma' sözünün antisemitist bir anlam içermediğini iddia ederek, sadece ‘siyasî hasımlar ve aptalların' bunu bu şekilde anlayabileceğini söyledi.

Kızından sert tepki

Partinin genel başkanlık koltuğunu babasından devralarak son AP seçimlerinden en büyük siyasi güç olarak çıkan Marine Le Pen pazar akşamı yaptığı açıklamada babasının siyasî hata yaptığı eleştirisinde bulundu. Marine Le Pen, babasıyla ilgili olarak “Sözlerinin kötü niyetli bir şekilde yorumlandığından gerçi eminim. Ama babam çok büyük siyasî tecrübeye sahip biri ve sözlerinin bu şekilde yorumlanacağını tahmin etmesi gerekirdi” açıklamasını yaptı. Marine Le Pen'in hayat arkadaşı, Ulusal Cephe Başkan Yardımcısı Louis Aliot da baba Le Pen'in sözlerini ‘siyasi açıdan ahmakça ve şaşırtıcı' diye eleştirdi.

Babadan iade

Baba Le Pen'den bu eleştirilere yanıt gecikmedi. Jean-Marie Le Pen pazartesi günü bir açıklama yaparak, “Partide, diğer partilere benzemeye çalışanlar var. Siyasî hata yapan onlardır, ben değil” dedi. Kullandığı cümlede antisemitist bir anlam olmadığını bir kez daha savunan Le Pen, “Sonuçta antisemitizm dünyadaki en iğrenç suçtur. Ayrıca Bruel'ün Yahudi olduğunu bilmiyordum” dedi.

Baba Le Pen geçmişte de yoğun tartışmalara yol açan sözleriyle gündeme gelmişti. Eski bakanlardan Michael Durafour'u, Fransızca ‘krematoryumdaki fırın' anlamına gelen “Four crêmatoire” ifadesine atıfla “Durafour-Crêmatoire” olarak nitelendiren baba Le Pen, 1993 yılında para cezasına çarptırılmıştı. Le Pen, İkinci Dünya Savaşı'ndaki toplama kamplarını da ‘tarihin ayrıntıları' diye nitelendirerek büyük tepki çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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