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Spor

LASK Linz - Beşiktaş: 2 - 1 

LİNZ,(DHA) STAT: Linzer HAKEMLER: Nikola Dabanovic, Jovica Tatar, Aleksandar Djikanovic LASK LINZ: Schlager - Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger (Dk

17 Ağustos 2018 01:42

LİNZ,(DHA)

STAT: Linzer
HAKEMLER: Nikola Dabanovic, Jovica Tatar, Aleksandar Djikanovic
LASK LINZ: Schlager - Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger (Dk. 87 Otubanjo), Sa (Dk. 66 Frieser), Tetteh (Dk. 79 Jamnig)
BEŞİKTAŞ: Tolga - Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay (Dk. 72 Gökhan Gönül), Oğuzhan (Dk. 46 Quaresma), Lens, Babel, Larin (Dk. 72 Negredo)
GOLLER: Dk. 42 Sa, Dk. 68 Frieser (LASK Linz) - Dk. 90 Negredo (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Ranftl, Frieser, Goiginger (LASK Linz) - Medel, Negredo (Beşiktaş) 
KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Negredo

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü Ön eleme turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK Linz\'e 2-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42\'nci dakikada Sa ve 68\'inci dakikada Frieser atarken, Beşiktaş\'ın karşılaşmadaki tek golü 90+1\'inci dakikada Negredo\'dan geldi.

42\'nci dakikada LASK Linz öne geçti. Tetteh\'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Joao Vicor Sa, Roco\'dan sıyrıldıktan sonra plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
45\'inci dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan pasta topla buluşan Ranftl\'ın vuruşu az farkla auta gitti.
45+1\'inci dakikada Lens\'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tolgay\'ın şutunda top Linz savunmasından geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı LASK Linz\'in 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.
68\'inci dakikada Linz farkı 2\'ye çıkardı. Tetteh\'in ceza sahası içerisinden çektiği top kaleci Tolga\'dan döndü. Altı pas içerisinde topla buluşan Freieser topu ağlara gönderdi: 2-0.
90+1\'inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner\'in ortasında Pepe topu Negredo\'ya indirdi. İspanyol futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-1.
Negredo, attığı golün ardından sevinç sırasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, 2-1 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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