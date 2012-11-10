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Spor

Lakers'ta koç Mike Brown kovuldu

Lakers'ta koç Mike Brown, alınan başarısız sonuçların ardından görevinden alındı

10 Kasım 2012 12:46

Sezona üst üste aldığı kötü sonuçlarla başlayan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Lakers'ta koç Mike Brown kovuldu.

İddialı girdiği sezona üst üste mağlubiyetlerle başlayan Los Angeles Lakers'ta koç Mike Brown kovuldu.

Son olarak Utah Jazz'a Lakers'ta koç Mike Brown, alınan başarısız sonuçların ardından görevinden alındı.

Brown'un menajeri Warren LeGarie'nin koçun görevinden alınmasıyla ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını belirtti.

Los Angeles Lakers, bu sezon oynadığı 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

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