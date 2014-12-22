Laik adaydan zafer ilanı



Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesinin ardından Tunus'ta ilk serbest devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu pazar günü yapıldı. Sandıkların yüzde 75'i açılırken resmi olmayan rakamlara göre oyların yüzde 54,5'ini Nida Tunus Partisi lideri Beji Kaid Es- Sebsi aldı. Geçiş dönemi devlet başkanı Muhammed El Munsıf El Merzuki'nin aldığı oylar ise yüzde 45,5 oldu.

88 yaşındaki Es- Sebsi seçim lokallerinin kapanmasının ardından yaklaşık 2 bin taraftarı önünde bir konuşma yaparak seçimleri kazandığını ilan etti. El Merzuki ise rakibinin açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağını belirterek "kendisinin önde olduğunu gösteren işaretler olduğunu" öne sürdü.

69 yaşındaki El Merzuki 2012 yılında İslamcı Nahda partisinin desteğiyle geçici devlet başkanı seçilmişti.

Seçim mücadelesi sırasında karşılıklı suçlamalar yaşanmıştı. El Merzuki eski rejime dönülmesine karşı 2011 baharında başlayan Yasemin Devrimi'nin savunucusu olduğunu söylemiş, konuşmalarında sık sık rakibinin yaşlı olduğunu vurgulamıştı. Es-Sebsi ise El Merzuki'yi aşırılık yanlısı olmakla ve İslamcılara hizmet etmekle suçlamıştı.

Resmi sonuçların çarşamba günü açıklanması bekleniyor.