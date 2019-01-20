T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ladik Gölü beyaz örtüyle kaplandı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/LADİK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Göl'ü, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı

20 Ocak 2019 13:48

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/LADİK (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Göl\'ü, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.
Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Göl çevresinde muhteşem doğanın kar ile uyumu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve yer yer buz tuttuğu gözlenen göl, doğa tutkunlarının ilgini çekiyor.  
870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü,  8 kilometre uzunluğu ile birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor. Turna balığı ve tatlı su levreği ile ünlü gölde, yüzen adalar ilgi görüyor. Su seviyesi 70 santimetreye kadar düşen gölde, kar yağışı ve yağmurların etkisiyle su seviyesi de yükseldi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇER Hüseyin KALAYLADİK Samsun DHASAMSUN LadikLadik GölLadikLadik GölüGölDoğalLadik GölüTurnaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24