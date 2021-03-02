Lacazette'ten ayrılık kararı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette, geleceği hakkındaki kararını verdi. Fransız golcü, sezon sonunda Roma ya da Monaco'ya transfer olmak istiyor.

Alexandre Lacazette Arsenal'dan ayrılıyor mu? İngiliz basını, 29 yaşındaki futbolcunun yönetimle görüşerek izin istediğini iddia etti.

Londra ekibi de iyi bir teklif gelmesi halinde Fransız golcü ile yollarını ayıracak.

Alexandre Lacazette'in transfer olabileceği kulüpler arasında ilk sırada Monaco yer alıyor.

Ülkesine dönme seçeneğini değerlendiren tecrübeli futbolcu, Fransız ekibi ile görüşmeye hazır.

İngiliz basını, bu transfer için Monaco forması giyen Cesc Fabregas'ın da devreye girebileceğini öne sürdü.

Roma'nın da Lacazette'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. İtalyan ekibi, Arsenal'deki sözleşmesi 2022'de sona erecek Fransız futbolcuyu cüzi bir rakama transfer etmeyi hedefliyor.

2017'den beri Arsenal forması ile 157 resmi maça çıkan 29 yaşındaki forvet, 59 kez fileleri sarsıp 28 de gol pası verdi.