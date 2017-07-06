Lacazette rekor bedelle Arsenal'de

Türkiyeli sporseverlerin de Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelelerinde yakından tanıma fırsatı bulduğu Alexandre Lacazette, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anlaştı. 26 yaşındaki Fransız golcünün bonservisine ödenen bedelin, rekor ücret karşılığı Arsenal'e transfer olan Mesut Özil'e ödenen paradan daha fazla olduğu iddia edildi.

Ada ekibinden bonservis bedeline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İngiliz basınında Fransız golcü için kulübü Lyon'a 52 milyon Pound ödeneceği iddia edildi. Arsenal'in şimdiye kadarki en pahalı transferi 42.4 milyon Pound karşılığında Real Madrid'den transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil olmuştu.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da başlayan Lacazette, Mayıs 2010'dan bu yana forma giydiği Fransız ekibinde 275 maçta 129 kez fileleri havalandırırken 43 de asist yaptı.