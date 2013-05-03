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Spor

La Liga'da 'şike' skandalı

13 Nisan'da Deportivo La Coruna'nın Levante'yi deplasmanda 4-0 yendiği maçla ilgili İspanya Futbol Federasyonu soruşturma başlattı

03 Mayıs 2013 16:55

İspanyol Futbol Ligi La Liga şike skandalı ile sarsıldı.

Deportivo suçlandığı maçın ilk yarısında Levante'ye 3 gol atmıştı. İspanyol basınına göre bu skorda Levante'nin kalecisi Javier Barkero ve bazı takım arkadaşları etkili oldu.

İspanyol Federasyonu sözcüsünün "Şüpheli maç" olarak değerlendirdiği maçın 11 dakikasında Juan Carlos Valeron, gol perdesini açmıştı.

Pizzi ise 19'uncu dakikada ikinci golü atmış ilk yarının sonucunu ise 21'inci dakikada Nelson Oliveira belirlemişti.

91'inci dakikada atılan golle 4-0'lık skoru yakalayan konuk ekip, en yakın takipçisi Zaragoza'nın üstüne çıkmıştı.

Bu maçla birlikte Zaragoza, Mallorca ve Celta Vigo'yu yenerek Barcelona maçından sonra başladığı seriyi dörde çıkarmayı başarmıştı.

Bu galibiyetlerle puanını 29'a çıkaran Deportivo düşme hattının bir üstüne yükselmeyi başarmıştı.

La Liga'da şu an düşme hattında Celta Vigo, Zaragoza ve Mallorca bulunuyor.

Levante yöneticileri, soruşturmaya tam destek vereceklerini duyurdu.

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