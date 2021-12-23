"KZI Bank'ın Genel Müdür Yardımcısı Arifoğlu, Ahıskalılar Birliği Başkanı Kassanov'a geri ödenmeyeceğini bile bile kredi veriyor"

Gazeteci, Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü yazısında ismini açıklamadığı bir kişinin "Ziraat Bankası'nın batık kredilerle dolandırılıp zarara uğratıldığı" iddiasını içeren mektubuna yer verdi.

"KZI Bank adı ile milletimizin vergileriyle kurulan bu banka, Türk ve Kazak iş adamlarına hizmet etmesi gerekirken, bankanın genel müdür yardımcısı tarafından karşılığı olmayan krediler dağıtılmıştır" iddiasının yer aldığı mektupta, "Kazakistan'daki Ahıskalılar Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov, KZI Bank'tan milyonlarca dolarlık krediler almış, karşılığında maddi değeri çok az olan mülkleri teminat olarak göstermiştir. Neticede de Türk Milleti'nin paraları bu kişiye kredi olarak verilmiş ve tüm paralar batırılmıştır" denildi.

Dündar'ın yazısında aktardığı mektup şöyle:

"Kazakistan'da ticaret yapan birçok Türk'ün çok yakından bildiği Ziraat Bankası'nın batık kredilerle dolandırılıp zarara uğratılması, hiçbir Türk basın-yayın organında maalesef yayınlanmadı. Oysa bu konu da en az Almanya'da Ziraat Bankası'nın zarara uğratılması kadar Türk halkını yaralayıcı ve üzücüdür. KZI Bank adı ile milletimizin vergileriyle kurulan bu banka, Türk ve Kazak iş adamlarına hizmet etmesi gerekirken, bankanın genel müdür yardımcısı tarafından karşılığı olmayan krediler dağıtılmıştır.

Kazakistan'daki Ahıskalılar Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov, KZI Bank'tan milyonlarca dolarlık krediler almış, karşılığında maddi değeri çok az olan mülkleri teminat olarak göstermiştir. Neticede de Türk Milleti'nin paraları bu kişiye kredi olarak verilmiş ve tüm paralar batırılmıştır.

KZI Bank'ın Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Zeki Arifoğlu, Ziyatdin Kassanov'a geri ödenmeyeceğini bile bile kredi veriyor. Ziyatdin Kassanov'un KZI Bank'a teminat olarak gösterdiği gayrimenkullerin değerinin çok düşük olduğunu burada iş yapan herkes biliyor. Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Zeki Arifoğlu da bu gayrimenkullerin değerinin çok az olduğunun farkında.

O krediyi vermesine de burada faaliyet gösteren Kazak-Türk İşadamları Birliği Başkanı Fırat Develioğlu aracı oldu. Bu bilgi de Kazakistan'da sır değil, herkes biliyor. Hatta o kadar ki; kredi konuları kısmen ortaya çıkıp soruşturma başlayınca, Fırat Develioğlu kendi şirketi olan Eksen INT'da Abdurrahman Zeki Arifoğlu'nu işe aldı. Böylece yolsuzluk dosyasının daha fazla büyümesine engel olmaya çalıştılar.

Umuyoruz bu konunun sorumluları müdüründen aracı olanına kadar deşifre edilir ve cezalandırılırlar. Biz halk olarak hep size güvendik, resmi makamların halledemediği konuları size getirdik. Sizin büyük bir vatansever olduğunuzu biliyoruz. Bu yolsuzluğu halkımıza duyurmanızı ve resmi makamları harekete geçirmenizi rica ediyoruz…”

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