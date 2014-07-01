Kuzey Irak'ta referandum

Barzani, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, İslamcıların

Irak’taki ilerleyişi

karşısında bölgenin bağımsızlığı için zamanın geldiğini söyledi.

Irak’ın fiili olarak zaten bölünmüş olduğunu kaydeden Barzani, oylamayı önümüzdeki aylar

içinde yapmayı planladıklarını, ancak nihai kararı parlamentonun vereceğini söyledi.

Barzani, "Son dönemde olanlar, Kürdistan'ın bağımsız olma hakkı olduğunu gösteriyor.

Bugünden itibaren amacımızın bu olduğunu saklamayacağız. Irak şu anda bölünmüş durumda.

Ülkenin yaşadığı trajik durumda kalmalı mıyız? Bağımsızlığa karar verecek olan ben

olmayacağım, halk olacak” ifadelerini kullandı.

2 bin 661 ölü

BM'nin verilerine göre, IŞİD militanlarının haziran

ayından bu yana düzenlediği saldırılarda 2

bin 661 insan hayatını kaybetti. Bunların bin 775'inin sivil, 886'sının asker ve polis olduğu

bildirildi. 2 bin 350 sivilin ise yaralandığı açıklandı.

BM'nin Irak özel elçisi Nickolay Mladenov, yüksek orandaki sivil

kayıpların, sivillerin

korunmasının acil olarak garantiye alınması gerektiğini gösterdiğini

söyledi.

BM İnsan Haklar Yüksek Komiserliği, IŞİD tarafında kaç kişinin öldüğü konusunda ise bilgi

vermedi.

