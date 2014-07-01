Kuzey Irak'ta referandum

Barzani, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, İslamcıların
Irak’taki ilerleyişi
karşısında bölgenin bağımsızlığı için zamanın geldiğini söyledi.
Irak’ın fiili olarak zaten bölünmüş olduğunu kaydeden Barzani, oylamayı önümüzdeki aylar
içinde yapmayı planladıklarını, ancak nihai kararı parlamentonun vereceğini söyledi.
Barzani, "Son dönemde olanlar, Kürdistan'ın bağımsız olma hakkı olduğunu gösteriyor.
Bugünden itibaren amacımızın bu olduğunu saklamayacağız. Irak şu anda bölünmüş durumda.
Ülkenin yaşadığı trajik durumda kalmalı mıyız? Bağımsızlığa karar verecek olan ben
olmayacağım, halk olacak” ifadelerini kullandı.
2 bin 661 ölü
BM'nin verilerine göre, IŞİD militanlarının haziran
ayından bu yana düzenlediği saldırılarda 2
bin 661 insan hayatını kaybetti. Bunların bin 775'inin sivil, 886'sının asker ve polis olduğu
bildirildi. 2 bin 350 sivilin ise yaralandığı açıklandı.
BM'nin Irak özel elçisi Nickolay Mladenov, yüksek orandaki sivil
kayıpların, sivillerin
korunmasının acil olarak garantiye alınması gerektiğini gösterdiğini
söyledi.
BM İnsan Haklar Yüksek Komiserliği, IŞİD tarafında kaç kişinin öldüğü konusunda ise bilgi
vermedi.