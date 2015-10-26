Kuzey Irak'a askeri destek sözü



Irak'taki iki günlük ziyaretine başlayan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Bağdat Havalimanı'na indikten sonra bir açıklama yaptı.

IŞİD'le mücadele eden Kuzey Iraklı Kürtlere Almanya'nın silah ve eğitim desteğinin süreceğini belirten von der Leyen, "Teröre karşı ittifak çerçevesinde Almanya güvenilir bir ortaktır" diye konuştu. Kuzey Irak'tan da birlik ve kararlılık beklendiklerini belirten Alman Bakan, aksi halde IŞİD'in etkin olabileceğini vurguladı.

Kuzey Irak'a da gidecek

Von der Leyen, ziyaretinin ilk gününde Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el Ebadi ile bir araya gelecek. Daha sonra Erbil'e geçecek olan von der Leyen, burada da Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek.

Kuzey Irak'a şimdiye kadar aralarında bin tanksavar füzesi ve 20 bin taramalı tüfeğin bulunduğu silah ve askeri malzeme gönderen Almanya, yaklaşık 4 bin 700 Kürt askerine de eğitim verdi.

Ancak Almanya'nın Kuzey Irak'a silah sevkiyatı, çatışma bölgelerine silah ihracatı ile ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle tartışmalara neden oluyor.

Merkezi yönetim de silah istiyor

Irak'taki merkezi hükümete ise Almanya silah göndermiyor, sadece kask ve koruyucu maske gibi malzemeler gönderiliyor. Irak Başbakanı Ebadi, BM Genel Kurulu'nda eylül ayı sonunda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumdan daha fazla askeri ve lojistik destek talebinde bulunmuştu.