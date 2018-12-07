Kuzey Ege Denizi'nde iki gemi çatıştı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, saat 00.00 sıralarında aynı yönde seyreden iki gemi çatıştı. Gemilerde hafif maddi hasar oluştu.

Ukrayna’dan Mısır’ın Damietta Limanı’na giden 171 metre uzunluğunda ve 17 bin 951 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı ‘Panda’ isimli kuru yük gemisi ile yine Ukrayna’dan Tunus’un Bizerte Limanı’na giden 69 metre uzunluğunda ve 875 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı ‘Barlas’ isimli kuru yük gemisi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, borda bordaya sürtünerek çatıştı. Can can kaybının yaşanmadığı kazada, gemilerde hafif maddi hasar meydana geldi.

Gemi kaptanları, durumu telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi. Ancak herhangi bir yardım talebinde bulunmayan gemilerin seyrine devam ettiği öğrenildi.