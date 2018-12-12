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Kütahya'da kar yağışı

Mustafa YİĞİT- Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

12 Aralık 2018 21:39

Mustafa YİĞİT- Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Domaniç ilçesinde belirli aralıklarla yağan kar ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Tavşanlı\'da ise kar yağışı ilçe merkezinde etkili oldu. Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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