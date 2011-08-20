Kuşadası'nda garson dehşeti





T24 - İzmir’in Buca ilçesinde 17 yaşındaki garson R.Ç., evlenmelerine izin vermediği için İrlandalı kız arkadaşının annesi Marion Elizabeth G. ile onun kadın arkadaşını, boğazlarını keserek öldürdü.











Milliyet'in haberine göre, Şanlıurfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olan R.Ç., bir süre önce Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki garson olarak çalıştığı restoranda İrlandalı 15 yaşındaki S.G. ile tanıştı ve arkadaşlığını ilerleterek, onunla evlenmeye karar verdi. Ancak, S. G.’nin annesi 54 yaşındaki Marion Elizabeth G. kızının evlenmesine karşı çıktı.







Anne Marion Elizabeth G.’yi evlenmelerine engel olarak gören R.Ç., korkunç bir plan yaptı, sevgilisi önceki sabah tek başına yat turuna gidince de uygulamaya koydu.





‘Gezdireyim’ diyerek götürdü





Anne ile onun arkadaşı 50 yaşındaki Cathy Dınsmore’yi gezdireceğini söyleyerek, İzmir’e getiren R.Ç., burada bakkallık yapan babası E.Ç.’nin otomobilini aldı ve iki kadını Buca ilçesinin Gökdere köyü, Yeni Buca Mezarlığı Yolu’ndaki ağaçlık alana götürdü. R.Ç. burada iki kadını, boğazlarını keserek öldürdü ve hiçbir şey olmamış gibi Kuşadası’na döndü.





Polise kayıp başvurusu





Yat turundan dönen S.G., annesini bulamayınca, polise başvurdu. Kuşadası polisi, İrlandalı kızla ilişkisi olduğunu belirlediği garson R.Ç.’yi gözaltına aldı.

R.Ç., ilk sorgusunda iki kadını, kendi istekleri üzerine bir market zincirine alışverişe götürdüğünü belirterek, “Yolda bir minibüs önümüzü kesti. Bizi kaçırdılar. Gözümü açtığımda evin önündeydim” dedi.





Şıkışınca konuştu





Polis, R.Ç.’nin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Bunun üzerine R.Ç., kız arkadaşıyla evlenebilmek için iki kadını öldürdüğünü itiraf etti. R.Ç.’nin gösterdiği yerde 20 metre arayla kadınların cesetleri bulundu. R.Ç.’nin Kuşadası’ndaki işyeri ve çevresindeki aramada da çöpten kanlı elbiseler çıktı.





Polis, R.Ç.’nin babası E.Ç. ile bir taksi şoförünü de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.





Soruşturma sonunda, R.Ç.’nin mayıs ayında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde kiraladığı tripleks villada, öldürdüğü kadınlar ve sevgilisiyle birlikte kaldığı ortaya çıktı. Sitedeki komşuları, R.Ç.’ nin villayı kiraladıktan birkaç gün sonra kız arkadaşı S.G. ve annesini, ardından da arkadaşları Cathy Dınsmore’u yanına aldığını söyledi. Sevgilisinin ailesinin R.Ç.’ye “Alex” diye seslendiğini belirten komşuları şunları anlattı: “Kimseyle diyalogları yoktu. R.Ç. olay günü eli kanlı olarak villaya geldi, anahtarını bulamayınca balkona içeri girdi. Elinde bir yara vardı. Öldürdüğü her iki kadın da çok güçlü ve kilolu. Tek başına bu işi yapabileceğine inanmak zor.”

