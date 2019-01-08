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Kurusıkı tabancayla kazara kendini vurdu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, S

08 Ocak 2019 17:26

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, S.K. (43) yanlışlıkla kurusıkı tabancasının tetiğine dokununca kendini bacağından vurdu. Yaralanan S.K. tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi\'nde meydana geldi. Bağ evinde bulunan S.K., iddiaya göre, kurusıkı tabancasının tetiğine yanlışlıkla dokununca kendini bacağından vurdu. Acı içerisinde kıvranan S.K. yakında bulunan Değirmendere Sağlık Ocağı\'na gitti. Sol bacağından yaralanan S.K.\'ye ilk müdahalede bulunuldu. S.K. daha sonra 112 Acil ekibi tarafından tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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