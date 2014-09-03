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Dünya
Deutsche Welle

Kürtlere silah eğitimi verilecek

Almanya, Irak'taki Kürtlere yollanacak bazı silahların kullanımına dair eğitim vermeyi planlıyor.

03 Eylül 2014 19:48


Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yollanacak bazı silahların kullanımına dair eğitim verilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Irak'taki Kürtlere yollanacak silahlar arasında bulunan Milan tipi tanksavarın kullanımına yönelik bir eğitim verileceği ifade edildi. Sözcü aynı zamanda hükümetin ayrıca eğitim verilmesi gerekli tüm silahlara dair listeyi belirlediğini kaydetti.

Almanya'da bir eğitim programı hazırlandığını belirten sözcü, perşembe günü silahların gönderimine başlanacağını belirtti. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne tüm uçuşların Bağdat üzerinden olacağını belirten sözcü, kısa bir aktarmanın ardından Erbil'e gidileceğini ifade etti.

Sözcü silahların Erbil'de peşmergelere teslim edileceğini ifade etti. Sözcü ilk silah yardımının yapılacağı uçuşa dair bilginin netleşmediğini belirtirken, silahların tam olarak kime teslim edileceği sorusu üzerine, "Silah yardımını, Irak yönetimi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile kararlaştırdık. Son olarak silahların kimde kaldığının denetimi, ABD'nin öncülüğündeki bir koordinasyon ekibi tarafından yapılacak" şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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