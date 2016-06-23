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Dünya
Deutsche Welle

Kürtler IŞİD'i Minbic'te sıkıştırdı

Kürt birlikleri yaklaşık üç haftadır Minbic'in IŞİD'den arındırılması için yoğun operasyonlar sürdürüyor. Gelen son haberler birliklerin, IŞİD'in kalesi konumundaki Minbic'e girdiği yönünde.

23 Haziran 2016 20:25


Suriye'de koalisyon güçlerinin desteği ile Kürt birliklerinin IŞİD'e yönelik operasyonları sürüyor. Yoğunlaşan saldırıların ardından IŞİD militanları bölgede sıkıştırıldığı ve Kürt birliklerinin kente girdiği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan hakları Gözlemevi, Demokratik Suriye Güçleri'nin ABD öncülüğündeki koalisyon birliklerinin hava desteğiyle Minbic'e girdiğini ve şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. Kentin çevresine döşenen mayın ve çeşitli tuzaklar nedeniyle birliklerin yavaş ilerleyebildiği de vurgulandı.

Minbic'in önemi

Demokratik Suriye Güçleri, YPG'nin öncülüğündeki milis güçlerden oluşuyor ve Batı'nın Suriye'de IŞİD'e karşı mücadeledeki en önemli ortağı konumunda. Türkiye sınırına yakın Minbic, IŞİD'in ikmal yolu üzerinde bulunduğu için stratejik bir öneme sahip. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Minbiç'e ele geçirerek yurtdışından yeni teröristlerin IŞİD'e katılımını engellemeye çalışıyor.

Koalisyon güçleri yaklaşık üç haftadır Minbiç'in IŞİD'den alınması için operasyona devam ediyor. IŞİD militanlarının operasyonlara yoğun ateşle karşılık verdiği ve çatışmalar nedeniyle hafta başında Minbiç'ten 2 bin dolayında sivilin kaçmayı başardığı bildirilmişti.

Yaklaşık 120 bin nüfuslu kent 2014 yılından beri cihatçıların kontrolünde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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