Kürt parlamenterler, Bağdat'a dönme kararı aldı

ERBİL, (DHA)- IRAK Parlamentosu\'nda bulunan Kürt Parlamenterler, bağımsızlık referandumu için geldikleri Erbil\'de yaptıkları ortak açıklama ile tekrar Bağdat\'a döneceklerini ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin haklarını savunmak için parlamontodaki çalışmalara katılacaklarını belirtti.

Irak Parlamentosu\'nda görev yapan ve 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumu için Erbil\'e gelen çeşitli partilere mensup Kürt milletvekilleri, yeniden Bağdat\'a dönme kararı aldı. Erbil\'de ortak basın toplantısı düzenleyen Irak Parlamentosu\'nun Kürt milletvekilleri, bölgsel yönetime karşı çıkacak olan kararlara karşı mücadele vermek için geri dönme kararı aldıklarını söyledi. Toplantıda konuşan Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) grubu Başkanı Musenna Emin, Irak Parlamentosu’nda Kürt halkının haklarını korumak için Bağdat’a gitmeye karar aldıklarını belirtirek, \"Irak Parlamentosu Başkanı ile Irak parlamentosunun yoldan sapmaması için anlaşmaya varmalıyız\" dedi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin ablukaya alınmasının suç olduğunu da ifade eden Emin, \"Irak Kürdistanına yönelik, \'Aç bırakma\' söylemleri veya girişimlerinin savaş durumunda bile suç sayılmaktadır\" diye konuştu.

Irak Parlamentosu\'nun diğer bir Kürt parlamenteri Tavge Ahmet ise kendi kaderini tayin hakkının Birleşmiş Milletler yasalarına da uygun olduğunu ifade ederek, \"Kürdistan halkının maaşlarını ve ekmeğini kesmek soy kırımdan daha az değil\" dedi.

BARZANİ BAŞKANLIĞINDAKİ YÜKSEK KONSEY TOPLANTISI YAPILIYOR

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani başkanlığında Referandum Yüksek Konseyi toplantısı yapıldı. Saat 15.00\'de başlayan toplantı devam ederken, toplantıda referandumun yankıları, Irak hükümetinin yaptırımları ve gelecekle ilgili programın tartışılacağı belirtildi. Toplantıda, Referandum Yüksek Konseyinin adının da değiştirileceği belirtildi.