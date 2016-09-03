Kürt gruplar Köln'de toplandı



Almanya'nın Köln kentinin Deutz semtinde Kürt grupların düzenlediği protesto gösterisi sırasında güvenliği sağlamak için binden fazla polis memuru görev aldı.

Organizatörler "diktatörlüğe hayır" ve "eşit muamele için" sloganlarıyla toplanan gösteriye yaklaşık 30 bin kişinin katılmasını bekliyor.

Deutz semtinde düzenlenen gösteriye protestocuların birçoğu üzerinde PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan bayraklarla katıldı. Gösteri alanında kurulan podyumda da Öcalan'ın dev bir resmi asıldı.

PKK AB'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor. PKK, Aralık 1993'ten bu yana Almanya'da her türlü eylemi yasaklanmış bir örgüt.

Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies PKK ile bağlantılı sembollerin kullanımının yasak olduğunu, ancak Öcalan'ın fotoğraflarıyla ilgili bir kısıtlama bulunmadığını kaydetti. "Net bir sınır belirledik ve bundan taviz verme niyetinde değiliz" diyen Mathies, protesto gösterilerinin yakından takip edildiğini, gösterilerin şimdiye dek olaysız geçtiğini kaydetti.

Sol partili Riexinger’den yasak kaldırılsın talebi

Gösterinin konuşmacılarından olan Sol Parti Eşbaşkanı Bernd Riexinger partisinin PKK yasağının kaldırılmasıyla ilgili talebini yineledi. "Kesinlikle PKK yasağının kaldırılmasından yanayız" diyen Riexinger, Öcalan’ın tamamen tecrit edilmesinin de yanlış olduğunu vurguladı. "Öcalan'ın daha fazla hapiste tutulmak yerine müzakerelerde kullanılmasını açık bir şekilde talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Köln emniyetinden hafta içinde yapılan açıklamada, kentte göstericilerin yürüyüş yapmadan protesto gösterisi düzenleyeceği bildirilmişti. Kürt örgütlerinin, emniyet yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde yürüyüş yapılmaması konusunda ikna oldukları açıklanmıştı.

Köln RheinEnergie Stadyumu'nda düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Kürt Kültür Festivali" de güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.