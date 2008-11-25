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Politika

‘Kürt Dili ve Edebiyatı açılsın’

DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, İstanbul Üniversitesi ile Dicle Üniversitesinde “Kürt Dili ve Edebiyat Bölümü” kurulmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlı

25 Kasım 2008 02:00

DTP’li Siirt Milletvekili Osman Özçelik, İstanbul Üniversitesi ile Dicle Üniversitesinde “Kürt Dili ve Edebiyat Bölümü” kurulmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Özçelik, bu gelişmenin toplumsal barış için önemli olduğunu savundu.

DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, İstanbul Üniversitesi ile Dicle Üniversitesinde “Kürt Dili ve Edebiyat Bölümü” kurulmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Milletvekili Osman Özçelik, “Kürtçenin sosyal yaşamda kullanılması, kitap basılması, gazete çıkarılması konusunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Demokrasinin gelişmesiyle Kürtçenin eğitim ve öğretimde kullanımı, toplumsal barış için önem kazanacağı gerçeğinden hareketle, Yüksek Eğitim Kurumlarında formasyon kazanmış öğretmenlere gereksinim duyulacaktır” dedi.

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