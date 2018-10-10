Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'da bozulan davası

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SUÇ örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz’ın Yargıtay\'da bozulan davasına devam edildi. Yargılamanın yenilenmesini talep eden hükümlü sanık Kürşat Yılmaz, \"Yaklaşık 15 yıldır tutuklu yatıyorum. Beni yargılayan hakimler de cezaevinde yatıyor. Ben de cezaevinde yatıyorum. Adaletsizlik yapılıyor\" dedi.

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, hükümlü sanık Kürşat Yılmaz ile başka suçtan tutuklu Hasan Yavuz, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Kürşat Yılmaz\'ın avukatlarından Mustafa Öztimur, yargılamanın yenilenmesi için dilekçe sunduklarını belirterek \"Yargılamanın ilk başkanlarından Zafer Başkurt\'un tanık olarak dinlenilmesi talebini yineliyorum. Dava 15 yıl aşkın süredir devam etmektedir. Yargılamanın yenilenmesi talebimizin kabul edilmesini talep ediyoruz\" dedi. Kürşat Yılmaz\'ın avukatlarından Yaşar Ağsu da eski mahkeme başkanlarından Zafer Başkurt\'un tanık olarak dinlenmesi talebini tekrar ederek \"Örgüt üyeliğinden ve tehditten hüküm çıkacakken mahkemenin iki üyesi o dönemin kurulu ve yapısı tarafından bilinçli olarak değiştirilerek daha önceki aşamalarda savunduğumuz gibi suç tarihleri ileri çekilerek tüm suçlardan bizim müvekkilimizin ve diğer sanıkların mahkumiyeti yönünde kararlar oluşturulmuştur. Zafer Başkurt\'u özellikle kendisine yapılan yönlendirmeler ve baskılarla son karar duruşmasına girmemesi yönünde yapılan telkinlerin mahkeme huzurunda da dile getirmesi için dinlenmesini talep ediyoruz\" diye konuştu.

KÜRŞAT YILMAZ: \"ADALETSİZLİK YAPILIYOR\"

Söz alan sanık Kürşat Yılmaz ise \"2005 mayıs ayında gözaltına alındım. Dolayısıyla suç tarihinin yeni TCK kapsamına ve İnfaz Yasası\'na girmesi mümkün değildir. 6 sayfalık yargılamanın yenilenmesine ilişkin dilekçe verdim. Dilekçemi tekrar ederim. Zira o suçların gerçekleşmediğini, suç tarihinin de kasıtlı olarak yanlış yazıldığını özellikle belirttim. Bu nedenle yargılamanın yenilenmesini ve tahliyemi talep ederim. Yaklaşık 15 yıldır tutuklu yatıyorum. Beni yargılayan hakimler de cezaevinde yatıyor. Ben de cezaevinde yatıyorum. Adaletsizlik yapılıyor\" dedi. Sanıklardan Cemal Enginyurt\'un avukatı Cemil Cem Eribol da müvekkilinin Ordu Milletvekili olarak seçildiğini belirterek mazbatasını mahkeme talep ederse bir suretini sunacağını belirtt

ANA DOSYA YARGITAY\'DAN DÖNERSE SAVCILIK MÜTALAASINI VERECEK

Mahkeme heyeti, TBMM\'ye yazı yazılarak sanık Cemal Enginyurt\'un hangi tarihte milletvekili seçildiği ve halen milletvekilliğinin devam edip etmediğinin sorulmasına ve dosyasının ayrılması işlemlerinin dosya Yargıtay\'dan geldiğinde yapılmasına karar verildi. Eski mahkeme başkanı Zafer Başkurt\'un tanık olarak dinlenmesi talebini reddeden heyet, ana dosya Yargıtay\'dan döndüğünde dosyanın savcılığa verilerek esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasının istenilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kürşat Yılmaz, işadamı Korkmaz Yiğit, Cemal Engiyurt, şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz’ı \"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\", \"Nitelikli yağma\", \"Tehdit\", \"Kasten adam yaralama\" , \"Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İşadamı Korkmaz Yiğit, \"Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek\" suçlarından, manken Tuğba Özay ise \"Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak\" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise \"Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu.