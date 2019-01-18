KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.0 düşerken, yıllık yüzde 1.5 arttı. Sanayi üretimi Ekim ayında aylık yüzde 1.1 düşerken, yıllık yüzde 1.4 artmıştı.

- Kapasite kullanımı Kasım ayında yüzde 1.0 oldu. Kapasite kulanımı Ekim ayında yüzde 4.0 düzeyindeydi.

AVRUPA

Birleşik Krallık

- Perakende satışlar Aralık ayında, aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 3.0 düştü. Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.3 ve yıllık yüzde 3.4 artmıştı.

ABD

- Sanayi üretimi Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.4’lük artış sonrasında, aylık yüzde 0.3 arttı.

- Kapasite kullanımı Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 78.6 sonrasında, yüzde 78.7 oldu.