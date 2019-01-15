T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Fransa - Tüketici fiyatları (TÜFE), Aralık ayında beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 0

15 Ocak 2019 20:42

İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Fransa
- Tüketici fiyatları (TÜFE), Aralık ayında beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.9 arttı. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.2 artmıştı.
Almanya
- Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2018 yılında yıllık yüzde 1.5 arttı. GSYH 2017 yılında yüzde 2.2 artmıştı.
Euro Bölgesi
- Mevsim etkisinden arındırılmış ticaret dengesi Kasım ayında 15.1 milyar euro fazla verdi, Ekim ayında ticaret dengesi 13.5 milyar euro fazla vermişti.
- Mevsim etkisinden arındırılmamış ticaret dengesi Kasım ayında 19 milyar euro fazla verdi, Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmamış ticaret dengesi 14 milyar euro fazla vermişti.
ABD
- Üretici fiyatları (ÜFE) Aralık ayında, aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 2.5 arttı. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.5 artmıştı.
- Çekirdek üretici fiyatları Aralık ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.7 düştü. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.7 artmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAKüreselSalıTüketiciTÜFE AralıkEndeks KasımAlmanya GayriGSYHEuro Bölgesi MevsimKasımEkimMevsimABDAralık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24