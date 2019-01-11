T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya: - Hanehalkı harcamaları Kasım’da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0

11 Ocak 2019 20:56

İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya:
- Hanehalkı harcamaları Kasım’da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü, beklenti yüzde 0.1’di.
AVRUPA
Birleşik Krallık
- Dış ticaret açığı Ekim ayındaki 3 milyar 300 milyon sterlin düzeyinden Kasım’da 2 milyar 904 milyon sterline geriledi.
- Aylık sanayi üretimi Kasım’da, yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde yüzde 0.3, yıllık sanayi üretimi Ekim ayındaki yüzde 0.9 düşüş düzeyinin üzerinde yüzde 1.5 geriledi.
- İmalat üretimi Kasım’da yüzde 0.3 artış beklentisinin altında yüzde 0.3 düşerken, yıllık imalat üretimi de Ekim ayındaki yüzde 0.7 düşüş düzeyinin üzerinde, yüzde 1.1 geriledi.
- Aylık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Kasım’da yüzde 0.1 beklentinin üzerinde yüzde 0.2 arttı.
ABD
- Aylık TÜFE Aralık’ta beklentilere paralel olarak yüzde 0.1 düşerken, aylık çekirdek TÜFE yüzde 0.2 arttı.
- Yıllık TÜFE Aralık’ta beklentilere paralel olarak yüzde 1.9, yıllık çekirdek TÜFE de yüzde 2.2 arttı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAKüreselCumaHanehalkıKasımdaAVRUPA Birleşik Krallık DışEkimAylıkAylık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSYH KasımdaABD Aylık TÜFE AralıktaTÜFEYıllık TÜFE Aralıkta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24