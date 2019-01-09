KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

- Dış ticaret açığı Kasım’da 18 milyar euro olan beklentinin üzerinde, 19 milyar euro oldu.

- İhracat Ekim ayındaki yüzde 0.9 düzeyinden Kasım’da yüzde 0.4’e geriledi.

- İthalat Kasım’da, Ekim ayındaki yüzde 0.8 düzeyinden yüzde 1.6’ya yükseldi.

Fransa:

- Tüketici güveni Aralık’ta 92 puan olan beklentinin altında, 87’ye geriledi.

Euro Bölgesi:

- İşsizlik oranı Kasım’da yüzde 8.1 olan beklentinin altında, yüzde 7.9 oldu.

ABD

- Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 8.5 düşüş düzeyinden bu hafta yüzde 23.5’e yükseldi.