KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya:
- Dış ticaret açığı Kasım’da 18 milyar euro olan beklentinin üzerinde, 19 milyar euro oldu.
- İhracat Ekim ayındaki yüzde 0.9 düzeyinden Kasım’da yüzde 0.4’e geriledi.
- İthalat Kasım’da, Ekim ayındaki yüzde 0.8 düzeyinden yüzde 1.6’ya yükseldi.
Fransa:
- Tüketici güveni Aralık’ta 92 puan olan beklentinin altında, 87’ye geriledi.
Euro Bölgesi:
- İşsizlik oranı Kasım’da yüzde 8.1 olan beklentinin altında, yüzde 7.9 oldu.
ABD
- Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 8.5 düşüş düzeyinden bu hafta yüzde 23.5’e yükseldi.