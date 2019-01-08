KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Tüketici güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 42.9 düzeyinden, 42.7 düzeyine geriledi.

AVRUPA

Almanya

- Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.9 yıllık yüzde 4.7 düştü. Sanayi üretimi Ekim ayında aylık yüzde 0.8 düşerken, yıllık yüzde 0.5 artmıştı.

Fransa

- Ticaret dengesi Kasım ayında, Ekim ayındaki 4.1 milyar euroluk gerilemeden sonra, 5.1 milyar euro geriledi.

Euro Bölgesi

- Tüketici güven endeksi Aralık ayında, beklenti doğrultusunda Kasım ayına göre bir değişim göstermeyerek 6.2 puan geriledi.

- Ekonomik güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 109.5 düzeyinden, beklenti olan 108.2’nin altında 107.3 düzeyine geriledi.

ABD

- Ticaret dengesi, Kasım ayında, Ekim ayıdaki 1.85 milyar dolardan, beklenti olan 0.63 milyar doların üzerinde, 2.06 olarak açıklandı.