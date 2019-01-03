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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA - Birleşik Krallık inşaat PMI Aralık’ta 52

03 Ocak 2019 21:02

İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
- Birleşik Krallık inşaat PMI Aralık’ta 52.9 puan olan beklentinin hafif altında, 52.8 oldu.
ABD
- ADP özel sektör istihdamı Kasım ayındaki 157 bin kişiden Aralık’ta 271 bin kişiye yükseldi.
- İşsizlik başvuruları bu hafta, 220 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 231 bin kişi oldu.
- ISM imalat PMI Aralık’ta Kasım ayındaki 59.3 puan ve 57.9 puan beklenti düzeyinin oldukça altında, 54.1 puana geriledi.

 

 

 

 

 

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