KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

-Çin imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayındaki 50.2 puan düzeyinden Aralık’ta 49.7 puana geriledi.

AVRUPA

- Hollanda imalat PMI Kasım ayındaki 56.1 puan düzeyinden Aralık’ta 57.2 puana yükselerek son üç ayın en yüksek düzeyine çıktı.

- İspanya imalat PMI Kasım ayındaki 52.6 düzeyinden Aralık’ta 51.1 puana düştü.

- Çekya imalat PMI Kasım ayındaki 51.8 düzeyinden Aralık’ta 49.7 puana gerileyerek iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 50 puan düzeyinin altına indi.

- İtalya imalat PMI Kasım ayındaki 48.6 puan düzeyinden Aralık’ta 49.2 puana yükseldi.

- Fransa imalat PMI Kasım ayındaki 50.8 puan düzeyinden Aralık’ta 49.7 puana geriledi.

- Almanya imalat PMI Kasım’daki 51.8 düzeyinden Aralık ayında 51.5 puana gerileyerek Mart 2016’dan bu yana en düşük düzeyine indi.

- Euro Bölgesi imalat PMI Kasım’daki 51.8 puan düzeyinden Aralık’ta 51.4 puana geriledi.

- Birleşik Krallık imalat PMI Kasım ayındaki 53.6 puan düzeyinden Aralık’ta 54.2 puana yükseldi.

GÜNEY AMERİKA

- Brezilya imalat PMI Aralık’ta, Kasım ayındaki 52.7 puan düzeyinin biraz altında, 52.6 puan oldu.

ABD

- İmalat PMI Kasım ayındaki 55.3 puan düzeyinden Aralık’ta 53.8 puan düzeyine gerileyerek son 15 ayın en düşük düzeyine indi.